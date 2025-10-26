Transfert annulé, le Real Madrid refait le coup à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, Endrick entend bien retrouver Carlo Ancelotti pour participer à la compétition avec le Brésil. C'est pourquoi l'attaquant chercherait une porte de sortie cet hiver afin de jouer et se montrer aux yeux du sélectionneur de la Seleçao. La chance de l'OM ? Pas vraiment si l'on en croit la presse allemande.

Accord trouvé pour le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos entre l'OM et le Real Madrid. C'est en effet l'annonce de RMC Sport à une semaine de la clôture du mercato estival. Mais finalement, l'opération a capoté et le milieu espagnol de 29 ans est resté au Real Madrid pour tenter d'y gagner sa place au grand dam de Pablo Longoria. Le président de l'OM a fait des pieds et des mains pour l'accueillir, en vain.

Real Madrid : Endrick partant, la Coupe du monde dans le viseur Mais il se trouve que le comité directeur de l'OM ait des vues sur un autre membre du vestiaire de la Casa Blanca. La pépite brésilienne de 19 ans Endrick. En manque criant de temps de jeu au Real Madrid en cette année de Coupe du monde, l'attaquant émettrait le souhait de quitter le club de la capitale cet hiver afin de maximiser ses chances de participer au Mondial 2026 avec la Seleçao d'après The Athletic. La chance de l'OM, sur les rangs ?