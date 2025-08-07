Transfert annulé à l’OM : L’annonce cash du Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille ne semble plus dans le coup pour Miguel Gutierrez (24 ans). Le défenseur latéral formé au Real Madrid faisait de l’effet aux dirigeants de l’OM ces derniers temps, mais cette opération se trouverait à la limite de l’irréalisable à l’instant T. Le Napoli devrait rafler la mise une fois que le Real Madrid donnera son aval.

D’ici la clôture du mercato estival, les dirigeants de l’OM se seraient fixés deux objectifs primordiaux dans le sens des arrivées : un nouveau défenseur central et un latéral gauche. Pour ce qui est de la solution axiale, l’Olympique de Marseille étudierait les options Igor Julio, Joel Ordonez ou encore Nayef Aguerd. En ce qui concerne la position du couloir gauche, une piste s’envolerait.

L’OM battu par le Napoli dans la course à la signature de Miguel Gutierrez Ces derniers temps, l’OM se serait penché sur le cas Miguel Gutierrez, latéral de Gérone formé au Real Madrid qui a inclus une clause de rachat dans le bail convenu avec le club catalan à son départ en 2022. Pour ce faire, les Marseillais auraient tenté d’échanger Azzedine Ounahi et un complément financier contre Gutierrez, sans succès. Le joueur espagnol serait sur le point de s’envoler pour le Napoli après qu’un accord verbal entre les deux clubs ait été convenu selon Fabrizio Romano.