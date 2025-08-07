Transfert annulé à l’OM : L’annonce cash du Real Madrid ?

L’Olympique de Marseille ne semble plus dans le coup pour Miguel Gutierrez (24 ans). Le défenseur latéral formé au Real Madrid faisait de l’effet aux dirigeants de l’OM ces derniers temps, mais cette opération se trouverait à la limite de l’irréalisable à l’instant T. Le Napoli devrait rafler la mise une fois que le Real Madrid donnera son aval.
D’ici la clôture du mercato estival, les dirigeants de l’OM se seraient fixés deux objectifs primordiaux dans le sens des arrivées : un nouveau défenseur central et un latéral gauche. Pour ce qui est de la solution axiale, l’Olympique de Marseille étudierait les options Igor Julio, Joel Ordonez ou encore Nayef Aguerd. En ce qui concerne la position du couloir gauche, une piste s’envolerait.
L’OM battu par le Napoli dans la course à la signature de Miguel Gutierrez
Ces derniers temps, l’OM se serait penché sur le cas Miguel Gutierrez, latéral de Gérone formé au Real Madrid qui a inclus une clause de rachat dans le bail convenu avec le club catalan à son départ en 2022. Pour ce faire, les Marseillais auraient tenté d’échanger Azzedine Ounahi et un complément financier contre Gutierrez, sans succès. Le joueur espagnol serait sur le point de s’envoler pour le Napoli après qu’un accord verbal entre les deux clubs ait été convenu selon Fabrizio Romano.
Le Real Madrid doit valider le fait de ne pas exercer la clause pour que Gutierrez signe à Naples !
L’indemnité du transfert s’élèverait à 18M€ sans compter les différents bonus prévus dans l’opération qui n’ont pas encore fuité. Le journaliste italien confie sur son compte X qu’il ne manquerait plus qu’une chose : la confirmation de la part du Real Madrid qu’aucune tentative d’activation de la clause de rachat soit d’actualité dans l’esprit des dirigeants madrilènes. Quoi qu’il arrive, l’OM partait de trop loin puisque la volonté première de Miguel Gutierrez était de signer à Naples. Clap de fin donc pour le club phocéen dans cette opération.