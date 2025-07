Transfert à l’OM : Une fake news est démontée !

Geoffrey Kondogbia a fait une apparition remarquée au centre de formation du RC Lens, son club formateur, déclenchant une vague de rumeurs autour d’un possible transfert. Mais malgré les spéculations, le milieu de terrain est bien attendu lundi à Marseille pour la reprise sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui compte sur lui cette saison.

Geoffrey Kondogbia, encore en vacances avant la reprise de l’entraînement prévue lundi 7 juillet à Marseille, a profité de ses derniers jours de repos pour faire une halte dans le nord de la France. Après avoir entretenu sa forme physique à Marbella avec un autre joueur de l'OM, Faris Moumbagna, le joueur de 32 ans s’est rendu à Avion, au centre d’entraînement du RC Lens, son club formateur. Il y a assisté à un match amical opposant les Sang et Or à Boulogne (2-2), aux côtés d’Alaeddine Yahia et Jean-Louis Leca, comme le rapporte La Provence.