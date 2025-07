Transfert à l’OM : Un Parisien vend la mèche ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cinq ans après avoir quitté le championnat de France et l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin pourrait signer son grand retour… à Marseille ? Il y a quelques semaines de cela, le vœu du joueur d’arborer la tunique de l’OM était révélé sur les réseaux sociaux. Il a cette fois-ci en personne partagé la nouvelle qui s’annonce imminente.

En mai dernier, le journaliste Anthony Aubès qui est un intervenant de BFM Marseille faisait état du souhait d’ Allan Saint-Maximin de revenir en France après des expériences à Newcastle , Al-Ahli et le Fenerbahçe . Une volonté toute particulière occuperait son esprit : arborer les couleurs de l’ Olympique de Marseille. Et il se trouve que la tendance de son retour dans l’élite du football français se dessine d’heure en heure.

«Je reviendrai bientôt en France»

Interrogé par Sisinho_lav sur TikTok, Allan Saint-Maximin a confirmé son retour dans l’hexagone. « Je reviendrai bientôt en France. On fera ça bien. Mon cœur appartiendra toujours à Nice, ça ne change pas. Peut-être qu’un jour je retournerai là-bas, mais le cœur est toujours à Nice. Les gars, je reviens bientôt, restez branchés. Je suis encore en mission, j’ai deux, trois trucs à faire et je reviens bientôt ». Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille sera le nouveau domicile de Saint-Maximin dans le championnat de France après l’ASSE, l’AS Monaco, Bastia et l’OGC Nice…