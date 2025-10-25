Transfert à l’OM : Un joueur de l’équipe de France annonce un accord !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par l'OM à l'aube du projet McCourt en 2017 et alors qu'il s'apprête à mettre un terme à son aventure au FC Barcelone, Jérémy Mathieu est finalement recalé à la dernière minute. Le latéral gauche de l'équipe de France (5 sélections) avait pourtant trouvé un accord avec le Barça pour résilier son contrat, mais l'OM n'a pas donné suite comme le raconte Mathieu.

Durant le mercato estival 2017, avant de foncer sur Jordan Amavi, l'OM avait songé à un autre latéral gauche français pour se renforcer : Jérémy Mathieu. Ce dernier, qui compte 5 sélections en équipe de France, évoluait à cette époque au FC Barcelone, et il avait vraisemblablement un accord avec le club blaugrana pour résilier son contrat et s'engager dans la foulée avec le club de son choix. Mais Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'époque à l'OM, a fait capoter le deal...

« Un accord avec Barcelone pour casser mon contrat » « À l’époque, l’entraîneur était Rudi Garcia, on avait le même agent. Il savait que je voulais partir de Barcelone parce que ça s’est mal passé lors de la dernière année. Surtout, j’étais gratuit puisque j’ai réussi à me mettre d’accord avec les dirigeants de Barcelone pour casser mes deux dernières années de contrat. Ils m’ont laissé partir libre », confie Jérémy Mathieu à La Minute OM, avant d'expliquer la raison de son faux transfert à l'OM.