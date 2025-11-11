Transfert à l'OM : Ses parents refusent qu'il signe, l'incroyable révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme Samir Nasri ou encore Boubacar Kamara, Maxime Lopez fait partie des jeunes talents formés à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain passé par Sassuolo et la Fiorentina avant de signer au Paris FC l'année dernière, est passé en salle d'interrogatoire pour le programme Canal+ : Détective Mathoux. L'occasion pour le minot marseillais de faire une révélation sur la signature avortée de son petit frère à l'OM.

Après sept années de formation au Burel FC, Maxime Lopez rejoignait le centre de formation de l'OM en 2010, à l'aube de son 13ème anniversaire. Contrairement à Samir Nasri, son développement n'a pas été aussi rapide que celui du Petit Prince de Marseille qui débutait avec les pros à 17 ans. L'ancien minot marseillais a dû se montrer un peu plus patient, mais a tout de même fêté sa première apparition sous le maillot de l'OM l'année de ses 19 ans.

«Il n'a jamais joué à l'OM parce que mes parents ont refusé qu'il y aille» Considéré comme un grand talent de l'académie marseillaise à l'époque, Maxime Lopez aurait dû être éclipsé par son petit frère à l'OM si le veto familial n'avait pas été déposé. Dans le cadre du programme Détective Mathoux de Canal+, le journaliste Hervé Mathoux a mis l'actuel milieu de terrain du Paris FC sur le grill. « Votre frère chez les jeunes était plus fort que vous, c'est lui le prodige du foot dans la famille ? Oui, clairement. Il n'a jamais joué à l'OM parce que mes parents ont refusé qu'il y aille (rire) ».