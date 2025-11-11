Transfert à l'OM : Ses parents refusent qu'il signe, l'incroyable révélation !

Comme Samir Nasri ou encore Boubacar Kamara, Maxime Lopez fait partie des jeunes talents formés à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain passé par Sassuolo et la Fiorentina avant de signer au Paris FC l'année dernière, est passé en salle d'interrogatoire pour le programme Canal+ : Détective Mathoux. L'occasion pour le minot marseillais de faire une révélation sur la signature avortée de son petit frère à l'OM.
Après sept années de formation au Burel FC, Maxime Lopez rejoignait le centre de formation de l'OM en 2010, à l'aube de son 13ème anniversaire. Contrairement à Samir Nasri, son développement n'a pas été aussi rapide que celui du Petit Prince de Marseille qui débutait avec les pros à 17 ans. L'ancien minot marseillais a dû se montrer un peu plus patient, mais a tout de même fêté sa première apparition sous le maillot de l'OM l'année de ses 19 ans.
«Il n'a jamais joué à l'OM parce que mes parents ont refusé qu'il y aille»
Considéré comme un grand talent de l'académie marseillaise à l'époque, Maxime Lopez aurait dû être éclipsé par son petit frère à l'OM si le veto familial n'avait pas été déposé. Dans le cadre du programme Détective Mathoux de Canal+, le journaliste Hervé Mathoux a mis l'actuel milieu de terrain du Paris FC sur le grill. « Votre frère chez les jeunes était plus fort que vous, c'est lui le prodige du foot dans la famille ? Oui, clairement. Il n'a jamais joué à l'OM parce que mes parents ont refusé qu'il y aille (rire) ».
«A l'époque, le Burel et l'OM étaient des clubs ennemis»
« Mais c'était bien évidemment en très jeunes, c'était lui le plus talentueux de la famille. Pourquoi ont-ils refusé ? Tout simplement parce qu'à l'époque, le Burel et l'OM étaient des clubs ennemis ». a conclu Maxime Lopez pendant l'interrogatoire du Détective Mathoux dans le dernier épisode du programme publié lundi.