Transfert à l’OM : L'offre qui va dégoûter De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Adrien Rabiot pourrait partir d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM s’est lancé à la recherche d’un meneur de jeu. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient réactivé la piste menant à Andreas Pereira, que Roberto De Zerbi souhaiterait recruter. Mais l’international brésilien pourrait plutôt prendre la direction de Palmeiras.

Bien qu’une réintégration à l’effectif ne soit pas encore totalement exclue, Adrien Rabiot, écarté en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, a tout de même des chances de quitter l’OM dans les derniers jours du mercato. Marseille a donc commencé à lui chercher un remplaçant et, en ce sens, aurait réactivé la piste menant à Andreas Pereira, d’après ESPN.

De Zerbi veut Andreas Pereira à l’OM ? Roberto De Zerbi serait un grand admirateur du joueur et souhaiterait qu’il vienne à l’OM. Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, l’international brésilien (10 sélections) est sur le départ de Fulham et n’était pas dans le groupe convoqué pour la réception de Manchester United dimanche (1-1).