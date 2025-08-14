Transfert à l'OM : L'immense surprise qui le fait exploser de rire !

il y a un an, suite à la blessure de Faris Moumbagna, l'OM avait dû recruter un nouvel attaquant. C'est alors Neal Maupay qui avait posé ses valises à Marseille en provenance de Brighton. 7 ans après son départ de Brest, le Français faisait ainsi son grand retour en Ligue 1 et voilà qu'à l'OM, Maupay en a surpris certains.
Engagé par l'OM l'été dernier, Neal Maupay a ainsi retrouvé le championnat de France. Exilé en Angleterre depuis plusieurs saisons, l'attaquant a donc intégré le vestiaire de Roberto De Zerbi. Et voilà que l'arrivée de Maupay a été à l'origine d'une grande stupéfaction dans le vestiaire de l'OM...
« Il croyait que j’étais anglais »
Lors du documentaire Sans jamais rien lâcher, Neal Maupay a raconté une amusante anecdote à propos de son arrivée à l'OM. Le buteur olympien a alors confié : « Je me souviens d’un coéquipier, quand je suis arrivé ici, on parlait dans la douche, et il m’a dit : « Mais tu parles super bien français. Tu n’as pas d’accent. Comment ça se fait ? ». Du coup, j’ai explosé de rire, je lui ai dit que j’étais français. Il croyait que j’étais anglais ».
« Je suis Français, franco-argentin pour être précis »
« Je pense que je suis parti très tôt en Angleterre, j’ai plus de 8 ans là-bas. Neal est un prénom anglophone. C’est pour ça. Même si l’anglais je le maitrise et l’Angleterre a été un peu un pays d’adoption, je suis Français, franco-argentin pour être précis. Mais je ne suis pas anglais », a poursuivi Neal Maupay.