Transfert à l'OM : L'immense surprise qui le fait exploser de rire !

il y a un an, suite à la blessure de Faris Moumbagna, l'OM avait dû recruter un nouvel attaquant. C'est alors Neal Maupay qui avait posé ses valises à Marseille en provenance de Brighton. 7 ans après son départ de Brest, le Français faisait ainsi son grand retour en Ligue 1 et voilà qu'à l'OM, Maupay en a surpris certains.

Engagé par l'OM l'été dernier, Neal Maupay a ainsi retrouvé le championnat de France. Exilé en Angleterre depuis plusieurs saisons, l'attaquant a donc intégré le vestiaire de Roberto De Zerbi. Et voilà que l'arrivée de Maupay a été à l'origine d'une grande stupéfaction dans le vestiaire de l'OM...

« Il croyait que j’étais anglais » Lors du documentaire Sans jamais rien lâcher, Neal Maupay a raconté une amusante anecdote à propos de son arrivée à l'OM. Le buteur olympien a alors confié : « Je me souviens d’un coéquipier, quand je suis arrivé ici, on parlait dans la douche, et il m’a dit : « Mais tu parles super bien français. Tu n’as pas d’accent. Comment ça se fait ? ». Du coup, j’ai explosé de rire, je lui ai dit que j’étais français. Il croyait que j’étais anglais ».