Transfert à l’OM : Les punchlines de son frère !

Frères, Bruno et Benoit Cheyrou ont également le point commun d’avoir joué tous les deux pour l’OM. Mais voilà que l’expérience n’a clairement pas été la même pour chacun. En effet, si Bruno Cheyrou a eu du mal sur la Canebière, Benoit Cheyrou s’y est lui imposé. Ça avait d’ailleurs l’un des sujets de discussion entre les deux frères au moment de la signature du plus jeune en 2007.

Après le LOSC et l’AJ Auxerre, Benoit Cheyrou a poursuivi sa carrière à l’OM. C’est en 2007 que celui qui était milieu de terrain a rejoint le club phocéen, pas refroidit notamment par l’échec de son frère, Bruno Cheyrou, quelques saisons auparavant du côté de Marseille. Les deux en avaient d’ailleurs discuté avant que Benoit ne signe à l’OM et Bruno n’avait pas manqué de mettre les choses au clair à ce sujet.

« C’est bien si l’OM s’intéresse à toi, mais… »

Invité de RMC Mercato, Benoit Cheyrou est revenu sur sa signature à l’OM ainsi que ses discussions avec son frère, Bruno. Il a alors fait savoir : « Ça faisait un petit moment que l’OM me suivait, je le savais. Il y avait toujours Bordeaux dans le coup, d’autres clubs français, d’autres clubs étrangers. C’était ma 3ème saison à Auxerre, j’avais vraiment envie de passer un cap. Mon frère qui avait déjà joué à l’OM à l’époque m’a dit : « c’est bien si l’OM s’intéresse à toi, mais il faut avoir le président, le directeur sportif et le coach au téléphone pour être sûr que les 3 te veulent » ».

« Ce n’est pas parce que ça s’est mal passé pour moi que ça va mal se passer pour toi »

« C’est un contexte particulier par rapport à Auxerre, tu passes du club le moins médiatisé de France au club le plus médiatisé. Il y a plus de pression. Faut être sûr que tout le monde te veut. J’ai insisté pour avoir les 3, j’ai eu les 3 au téléphone et ils ont eu le même discours. Ça m’a conforté dans ce choix en allant à l’OM. (…) Mon frère m’a aussi dit cette phrase : « Ce n’est pas parce que ça s’est mal passé pour moi que ça va mal se passer pour toi. Je suis confiant pour toi, tu as la personnalité pour t’imposer là-bas ». Et il ne s’est pas trompé », a ensuite fait savoir Benoit Cheyrou.