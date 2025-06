Transfert à l’OM : Le conseil à 25M€ de De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseile a perdu Luis Henrique après avoir trouvé un terrain d'entente avec l'Inter à hauteur de 25M€ un an après avoir prolongé le contrat du Brésilien. Le temps qu'il aura passé sous les ordres de Roberto De Zerbi qui a eu une dernière discussion lourde de sens pour la suite de sa carrière.

Roberto De Zerbi n'aura été un mentor qu'une seule et unique saison à Luis Henrique. Rapatrié à l'OM à l'hiver 2024 après 18 mois de prêt à Botafogo, l'ailier brésilien a notamment été utilisé à un rôle de piston au fil de la saison avec l'Olympique de Marseille. Et alors qu'il aurait pu vivre la Ligue des champions avec le club phocéen, il a pris la décision de s'envoler chez le finaliste de la dernière édition.

«Un conseil ? Continuer à faire ce que j'ai appris avec lui et surtout être heureux sur le terrain» Pendant de longues semaines du printemps, il a été question du transfert de Luis Henrique à l'Inter. Au final, un accord de 25M€ a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et les Nerazzurri où un contrat de cinq saisons l'attendait. Un ultime conseil émanant de Roberto De Zerbi pour le joueur brésilien avant son départ ? « Continuer à faire ce que j'ai appris avec lui et surtout être heureux sur le terrain. Et de prendre du plaisir ». a assuré Henrique en interview avec le Corriere della Sera.