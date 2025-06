OM - 25 M€ : C’est terminé pour ce transfert !

L’OM voit s’envoler une piste prioritaire pour remplacer Luis Henrique. Noa Lang, ailier du PSV Eindhoven, semble désormais promis à Naples. Les dirigeants napolitains seraient tout proches d’un accord avec le club néerlandais, tandis que l’OM doit relancer sa cellule de recrutement pour se renforcer sur le flanc gauche.

Après le départ de Luis Henrique en direction de l’Inter Milan contre 25 M€, l’OM avait à cœur de recruter sur son aile gauche pour se renforcer. Malheureusement, les dirigeants olympiens pourraient bien voir l’une de leurs pistes prioritaires s’envoler vers l’Italie. Noa Lang , champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven , devrait bel et bien rejoindre la Botte.

C’est quasiment fait pour Naples

Toujours selon le journaliste italien, il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails entre le Napoli et le PSV. Le club italien serait d’ores et déjà d’accord avec Noa Lang pour un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire de 2,5 M€ par saison. L’OM devra donc se tourner vers une nouvelle piste pour renforcer le côté gauche de son attaque.