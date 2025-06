Guendouzi : Transfert annulé après l’OM !

Axel Cornic

Après un début de carrière tonitruant à Arsenal, Mattéo Guendouzi a rencontré quelques problèmes et s’est relancé à l’Olympique de Marseille. Mais il n’est pas resté longtemps et il a filé en 2023 à la Lazio, où il est rapidement devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

Très apprécié par le Vélodrome, Mattéo Guendouzi est l’un de ces joueurs qui collent bien à l’esprit de l’OM. Ce n’est pas pour rien si certains regrettent son départ, dû notamment à des gros désaccords avec son entraîneur de l’époque, Igor Tudor. Il fait désormais le bonheur des fans de la Lazio, où on semble ne pas vouloir le lâcher.

« J'ai refusé des offres importantes pour Guendouzi » C’est en effet ce qu’a annoncé ce mardi, le président du club romain. « Je ne vends personne. Nous avons des joueurs forts, et le fait que le monde entier les convoite en est la preuve. J'ai refusé des offres importantes pour Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi et Castellanos » a assuré Claudio Lotito, dans les colonnes de Il Messaggero.