Mercato - OM : C’est terminé, un crack va signer !

L’Olympique de Marseille ne verra pas Roony Bardghji rejoindre son effectif. Un temps ciblé par les dirigeants olympiens, le jeune crack suédois de Copenhague va finalement s’engager avec le FC Barcelone. Freiné par une grave blessure, l’attaquant a vu l’OM se retirer du dossier, laissant la voie libre au club catalan.

L’OM s’active en cette période de mercato pour améliorer son effectif et a, en ce sens, déjà recruté deux nouveaux éléments. Après les arrivées d’Angel Gomes et CJ Egan-Riley, les dirigeants olympiens espèrent maintenant attirer un attaquant et ont, pour cela, pisté le jeune Roony Bardghji en provenance de Copenhague.