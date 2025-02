Transfert à l’OM : L’Algérie a fait une différence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet hiver, à l’occasion du marché des transferts, l’OM a pris l’accent algérien avec les arrivées d’Amine Gouiri puis d’Ismaël Bennacer. De quoi faire le bonheur de nombreux supporters olympiens qui suivent également les Fennecs. La communauté algérienne est grande à Marseille et ça n’a pas échappé à Bennacer au moment de débarquer à l’OM.

Si l’OM n’avait pas réussi à recruter Ismaël Bennacer l’été dernier, cette fois aura été la bonne pour le club phocéen. Marseille est revenu à la charge cet hiver et un accord a pu être trouvé avec le Milan AC pour le prêt avec option d’achat de l’Algérien. Bennacer a donc rejoint l’OM faisant le bonheur des nombreux supporters algériens sur la Canebière.

« Ça fait plaisir de se sentir soutenu »

Après avoir signé à l’OM, Ismaël Bennacer a été interrogé sur le lien fort qui unit le club phocéen à l’Algérien. A ce propos, pour les médias olympiens, la recrue hivernale a alors reconnu : « Bien sûr que c'est important pour moi parce que je m'y reconnais encore plus dans ce club avec certaines valeurs et principes. Ça fait plaisir de se sentir soutenu, que ce soit par les supporters marseillais algériens ou non. C'est vrai que c'est un plus ».

« Quelque chose d’incroyable »

De nombreux fans algériens de l’OM étaient d’ailleurs à l’aéroport pour accueillir Ismaël Bennacer. Un accueil fou à propos duquel le néo-Olympien a également confié : « Ça m'a touché, c'était même trop. C'est l'ADN de ce club, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé, ce que j'ai ressenti toute ma vie aussi en regardant et en supportant ce club. C’était quelque chose d’incroyable ».