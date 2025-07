Transfert à l’OM : La terrible réponse de l’enfant du pays !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Facundo Medina, l’OM se cherche encore un défenseur central. Une quête où le nom de Wesley Fofana, natif de la cité phocéenne, a notamment été cité. Ces dernières heures, le joueur de Chelsea a d’ailleurs fait parler de lui sur les réseaux sociaux et c’est ainsi que Fofana a dû mettre les choses au point à propos de l’OM.

« Je suis fier de représenter ma ville »

Wesley Fofana à l’OM ? Ça s’est enflammé sur les réseaux sociaux quand le joueur de Chelsea a changé sa photo de profil sur Instagram avec un cliché de lui plus petit avec un t-shirt où on peut lire Marseille. Un signe d’un futur transfert ? Sur X, Fofana a alors répondu : « Ce n’est pas un maillot de l’OM, c’est un t-shirt avec le nom de la ville où je suis né et je suis fier de représenter ma ville ».