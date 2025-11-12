Transfert à l'OM : Il retourne dans son ancienne équipe, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de rejoindre l'OM l'été dernier, Arthur Vermeeren a connu une carrière assez mouvementée. Convoqué pour l'Euro 2024 avec la Belgique, il est ensuite retourné avec les Espoirs. Un changement d'équipe justifié par Thierry Siquet, responsable de la formation pour la partie francophone de la Belgique.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt d'Arthur Vermeeren qui a débarqué en provenance du RB Lepizig. L'international belge connaît une intégration assez réussie à Marseille, et pourtant, depuis l'Euro 2024, pour lequel il avait été convoqué, le milieu de terrain n'a plus été convoqué avec les A et se contente des Espoirs. Thierry Siquet, responsable de la formation pour la partie francophone de la Belgique, explique cette situation.

Vermeeren retourne chez les Espoirs « Arthur est redescendu après avoir été avec l’équipe A (6 sélections, ndlr) pendant pratiquement deux ans. Il a eu une période un peu moins bien, ça peut être un boost pour lui. Quand il a été retenu pour l’Euro-2024, ce n’était pas pour être titulaire, c’était un jeune qui pouvait observer et apprendre, éventuellement jouer quelques matches », explique-t-il dans les colonnes de La Provence.