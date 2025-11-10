Transfert à l’OM : Il regrette amèrement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM pensait avoir frappé un gros coup en 2000 avec le transfert de Bruno N'Gotty qui débarquait après une belle expérience au Milan AC, mais rien ne s'est déroulé comme prévu pour le défenseur français du côté de Marseille. N'Gotty a même été placardisé par Bernard Tapie, et il regrette donc amèrement son choix d'avoir signé à l'OM à cette époque.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE dimanche, Bruno N'Gotty se livre sans détour sur les coulisses de son transfert à l'OM à l'été 2000. L'ancien défenseur international français, passé notamment par l'OL et le PSG au cours de sa carrière, débarquait tout droit du Milan AC pour se relancer en Ligue 1 avec l'OM. Un transfert particulièrement prometteur sur le papier, et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu pour N'Gotty.

« L'OM, ce n'était pas le bon endroit » « Le club ou je n’aurais jamais dû aller ? L'OM. Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment. Le club n'était pas assez stable. Je revenais de Milan, un club remarquablement structuré, et je passais à un club qui essayait de se structurer et qui avait utilisé trois ou quatre entraîneurs dans la saison », indique l'ancien défenseur central, qui a subi de plein fouet le retour de Bernard Tapie au club en 2001.