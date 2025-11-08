Transfert à l’OM : Il balance tout sur le clash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2013, Florian Thauvin débarquait à l’OM dans le cadre d’un transfert qui avait fait beaucoup de bruit. En effet, arrivé en provenance du LOSC, le Français était parti au clash avec les Dogues, où il n’a joué aucun match, afin de rejoindre le club phocéen. Thauvin a donc obtenu gain de cause et plus de 12 ans après, il est revenu sur ce bras de fer.

Acheté par le LOSC en janvier 2013, Florian Thauvin est prêté dans la foulée à Bastia pour y terminer la saison. Mais voilà que celui qui est aujourd’hui au RC Lens n’aura finalement jamais joué le moindre match avec les Dogues. En effet, ayant rejoint Lille à l’été 2013, Thauvin part finalement au clash avec sa direction pour signer à l’OM.

« Toutes les partie auraient dû se comporter d’une meilleure façon » A l’époque, cette affaire avait fait énormément de bruit. Pour So Foot, Florian Thauvin est revenu sur ce clash à l’origine de son transfert du LOSC pour l’OM. L’ancien Olympien a alors raconté : « Que s’est-il passé ? Toutes les partie auraient dû se comporter d’une meilleure façon. En tant que sportif de haut niveau, on choisit des projets pour construire une carrière, dont ça fait partie du business d’en discuter quand le projet. C’est même vrai pour n’importe qui dans la vie active : si tu signes chez un employeur, que celui-ci t’envoie travailler ailleurs et que quand tu reviens le projet n’est pas le même que celui pour lequel tu t’es engagé, tu as des raisons de vouloir t’en aller. Non ? ».