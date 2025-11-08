Transfert à l’OM : Il balance tout sur le clash !

En 2013, Florian Thauvin débarquait à l’OM dans le cadre d’un transfert qui avait fait beaucoup de bruit. En effet, arrivé en provenance du LOSC, le Français était parti au clash avec les Dogues, où il n’a joué aucun match, afin de rejoindre le club phocéen. Thauvin a donc obtenu gain de cause et plus de 12 ans après, il est revenu sur ce bras de fer.
Acheté par le LOSC en janvier 2013, Florian Thauvin est prêté dans la foulée à Bastia pour y terminer la saison. Mais voilà que celui qui est aujourd’hui au RC Lens n’aura finalement jamais joué le moindre match avec les Dogues. En effet, ayant rejoint Lille à l’été 2013, Thauvin part finalement au clash avec sa direction pour signer à l’OM.
« Toutes les partie auraient dû se comporter d’une meilleure façon »
A l’époque, cette affaire avait fait énormément de bruit. Pour So Foot, Florian Thauvin est revenu sur ce clash à l’origine de son transfert du LOSC pour l’OM. L’ancien Olympien a alors raconté : « Que s’est-il passé ? Toutes les partie auraient dû se comporter d’une meilleure façon. En tant que sportif de haut niveau, on choisit des projets pour construire une carrière, dont ça fait partie du business d’en discuter quand le projet. C’est même vrai pour n’importe qui dans la vie active : si tu signes chez un employeur, que celui-ci t’envoie travailler ailleurs et que quand tu reviens le projet n’est pas le même que celui pour lequel tu t’es engagé, tu as des raisons de vouloir t’en aller. Non ? ».
« Quand je reviens six mois après, tout a changé »
« Le problème part de là : moi quand je signe à Lille en janvier, je ne sais pas que je repars en prêt à Bastia parce qu’on ne me l’a pas communiqué. Donc je m’engage dans un projet avec des joueurs et un staff en place et quand je reviens six mois après, tout a changé. Alors c’est clair qu’il y a eu des problèmes de communication de mon côté, mais de la part du club aussi, les choses n’ont pas été claires dès le début et on est partis sur le mauvais pied. Mais aujourd’hui, je ne jette la pierre à personne. Si c’était à refaire, les choses auraient été faites différemment et il n’y aurait pas eu ce genre de polémiques regrettables, surtout en début de carrière. J’étais jeune, j’avais pas les bonnes personnes autour de moi », a poursuivi Florian Thauvin sur les raisons de son bras de fer pour rejoindre l’OM.