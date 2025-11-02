Transfert à l'OM : Greenwood écarté, l'annonce cash à la télévision !

Mason Greenwood a été le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé la saison dernière grâce à ses 21 réalisations. Cependant, bien qu'il soit toujours l'arme offensive numéro une à l'OM, il n'a pas disputé la moindre minute face à l'AJ Auxerre samedi. Une punition pour son travail défensif décrié ? Souleymane Diawara est monté au créneau.
Sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre remportée par les hommes de Roberto De Zerbi sur la pelouse de l'AJ Auxerre samedi soir (1-0), Mason Greenwood n'a pas été acteur, mais spectateur. Ce qui n'était jamais arrivé depuis sa signature à l'OM. Certes, le coach italien a pu lui faire démarrer un match sur le banc, mais a toujours compté sur lui.
«Quand ils l'ont recruté, ils savaient qu'il ne savait pas défendre»
Chose qui n'a pas été le cas à l'Abbé Deschamps samedi. Se pourrait-il que cette décision ait été prise en raison des errements défensifs de l'attaquant de l'OM ? Souleymane Diawara a poussé un coup de gueule sur le plateau de Ligue 1+, diffuseur du championnat de France. « Je suis défenseur, j'ai un mec comme Greenwood. Je le sais, quand ils l'ont recruté, ils savaient qu'il ne savait pas défendre ».
«Je m'en fous qu'il défende»
L'ex-défenseur de l'OM et des Girondins de Bordeaux, champion de France en 2009 et 2010, reconverti consultant pour la chaîne a demandé à Mason Greenwood de ne rien changer dans son jeu à l'Olympique de Marseille. « Dès l'instant qu'il est là, marque des buts et fait des passes décisives, je m'en fous qu'il défende. Reste là-bas. Parce que tu vas devoir faire une course de 30 mètres et il va falloir repartir pour faire 30 mètres, tu vas avoir le ballon, ne pas être lucide et à la fin on va te disputer parce que tu n'as pas marqué le but. Ne défends pas, laisse nous défendre et il n'y a pas de problèmes. On le sait qu'il ne défend pas, ça ne date pas d'aujourd'hui ».