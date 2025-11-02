Transfert à l'OM : Greenwood écarté, l'annonce cash à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood a été le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé la saison dernière grâce à ses 21 réalisations. Cependant, bien qu'il soit toujours l'arme offensive numéro une à l'OM, il n'a pas disputé la moindre minute face à l'AJ Auxerre samedi. Une punition pour son travail défensif décrié ? Souleymane Diawara est monté au créneau.

Sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre remportée par les hommes de Roberto De Zerbi sur la pelouse de l'AJ Auxerre samedi soir (1-0), Mason Greenwood n'a pas été acteur, mais spectateur. Ce qui n'était jamais arrivé depuis sa signature à l'OM. Certes, le coach italien a pu lui faire démarrer un match sur le banc, mais a toujours compté sur lui.

«Quand ils l'ont recruté, ils savaient qu'il ne savait pas défendre» Chose qui n'a pas été le cas à l'Abbé Deschamps samedi. Se pourrait-il que cette décision ait été prise en raison des errements défensifs de l'attaquant de l'OM ? Souleymane Diawara a poussé un coup de gueule sur le plateau de Ligue 1+, diffuseur du championnat de France. « Je suis défenseur, j'ai un mec comme Greenwood. Je le sais, quand ils l'ont recruté, ils savaient qu'il ne savait pas défendre ».