«Cruel», il balance sur ce coup de l'OM !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria (39 ans) s'est frotté à Auxerre à l'Abbé-Deschamps. Réduits à 10 à la 65ème minute de jeu, les hommes de Roberto De Zerbi (46 ans) ont réussi à s'imposer à l'extérieur. D'après Kevin Danois (21 ans), milieu de terrain de l'AJA, cette défaite contre l'OM est cruelle.

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est déplacé sur la pelouse de l'AJ Auxerre : l'Abbé-Deschamps. S'ils ont été réduits à 10 à la 65ème minute de jeu, à la suite de l'expulsion d'Ulisses Garcia, les hommes de Roberto De Zerbi ont tout de même battu les Bourguignons ce samedi soir (0-1).

AJA 0-1 OM Présent en zone mixte après le coup de sifflet final d'Auxerre-OM, Kevin Danois a analysé la rencontre. D'après le milieu de terrain de l'AJA, la défaite face au club marseillais est cruelle.