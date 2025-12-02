Transfert à l’OL : Un grand retour déjà annoncé à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool dans le cadre d’un transfert estimé à 15M€ bonus compris, Tyler Morton pourrait ne pas rester très longtemps en Ligue 1. En Angleterre, ses performances sous les couleurs de l’OL auraient déjà attiré l’attention de plusieurs formations de Premier League dans l’optique du prochain mercato estival.

L’OL a flairé le bon coup l’été dernier en allant chercher Tyler Morton à Liverpool. Formé chez les Reds, le milieu de terrain âgé de 23 ans n’a pas réussi à s’y imposer et, après des prêts à Blackburn et à Hull City, a fait le choix de prendre la direction de la Ligue 1.

10M€ plus 5M€ pour le transfert de Morton « L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain Tyler Morton, en provenance de Liverpool. L’international espoirs anglais s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030, pour un montant de 10M€, assorti de bonus pouvant aller jusqu’à 5M€ et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value », indiquait l’OL au moment de son transfert au début du mois d’août.