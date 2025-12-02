Transfert à l’OL : Un grand retour déjà annoncé à l’étranger !

Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool dans le cadre d’un transfert estimé à 15M€ bonus compris, Tyler Morton pourrait ne pas rester très longtemps en Ligue 1. En Angleterre, ses performances sous les couleurs de l’OL auraient déjà attiré l’attention de plusieurs formations de Premier League dans l’optique du prochain mercato estival.
L’OL a flairé le bon coup l’été dernier en allant chercher Tyler Morton à Liverpool. Formé chez les Reds, le milieu de terrain âgé de 23 ans n’a pas réussi à s’y imposer et, après des prêts à Blackburn et à Hull City, a fait le choix de prendre la direction de la Ligue 1.
10M€ plus 5M€ pour le transfert de Morton
« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain Tyler Morton, en provenance de Liverpool. L’international espoirs anglais s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030, pour un montant de 10M€, assorti de bonus pouvant aller jusqu’à 5M€ et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value », indiquait l’OL au moment de son transfert au début du mois d’août.
Un retour en Premier League l’été prochain ?
Devenu un titulaire indiscutable à Lyon, Tyler Morton aurait en revanche déjà attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League prêts à le rapatrier l’été prochain. Selon TEAMtalk, Crystal Palace, Nottingham Forest et Brighton seraient les plus intéressés, alors que Tottenham, Newcastle et Everton suivraient également ses progrès avec l'OL.