Transfert à l’étranger : Barcelone annonce la fin avec Lamine Yamal ?

Deco l'a assuré au cours de son passage sur les ondes de la Cadena SER mercredi : aucune discussion n'a été enclenchée entre le FC Barcelone et le clan Robert Lewandowski au sujet d'une éventuelle prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain. Compère d'attaque de Lamine Yamal au Barça, Lewandowski ne devrait cependant pas rempiler selon la presse étrangère.

Après un bras de fer avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski obtenait gain de cause à l'été 2022 et s'installait en Catalogne grâce à un transfert de 45M€ malgré les difficultés financières rencontrées par le club catalan. Depuis, Lamine Yamal a émergé dans l'équipe première du Barça et s'est mué comme étant l'une des stars incontournables de ce groupe avec Raphinha et Lewandowski sur le front de l'attaque.

«Il est normal qu'il y ait des spéculations sur les transferts, mais ce n'est pas le moment» Néanmoins, le contrat de Robert Lewandowski prendra fin le 30 juin prochain si l'option pour activer une ultime saison n'est pas levée. Et à en croire les informations récoltées par The Athletic, la tendance serait à l'instant T à une rupture entre le FC Barcelone et le Polonais l'été prochain. Invité à s'attarder sur le cas Lewandowski, Deco a refusé. « Pour l'instant, le maillot numéro 9 appartient à Robert Lewandowski. Il est normal qu'il y ait des spéculations sur les transferts, mais ce n'est pas le moment. Nous ne pouvons pas et ne devons pas penser à cela. Nous devons d'abord gagner cette année ».