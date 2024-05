Transfert à 90M€, le Real Madrid va donner un coup de main au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG prévoit de se renforcer à chaque ligne sur le mercato, alors que l’été s’annonce une nouvelle fois chargé par le club qui s’apprête à perdre Kylian Mbappé. En défense, Leny Yoro apparaît comme la priorité comme vous l’avait révélé le10sport.com, un joueur également apprécié par le Real Madrid qui pourrait toutefois opter pour une autre solution.

En plus du remplacement de Kylian Mbappé, le PSG prévoit encore de nombreux changements dans son effectif durant l’été. L’arrivée d’un défenseur central est notamment à l’étude au sein du club, qui a coché le nom de Leny Yoro (LOSC) depuis plusieurs mois comme vous l’avait révélé le10sport.com. A 18 ans, le joueur voit sa cote exploser sur le marché, alors que son club réclamait 90M€ en janvier. Un prix qui risque de refroidir bon nombre de prétendants, et notamment le Real Madrid.

Rafa Marín pourrait avoir sa chance au Real Madrid

Cité comme le favori pour accueillir Leny Yoro durant l’été, le Real Madrid pourrait revoir sa position. D’après la Cadena SER , c’est finalement Rafa Marín qui pourrait occuper le rôle de quatrième défenseur central lors du prochain exercice derrière Eder Militao, David Alaba et Antonio Rüdiger. Prêté à Alavés par la formation madrilène, l’Espagnol de 21 ans pourrait avoir sa chance au Real Madrid, qui n’aurait pas l’intention de débourser une fortune pour Leny Yoro.

Le PSG va avoir le champ libre pour Leny Yoro ?