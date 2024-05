Mercato : Le PSG est en train de négocier un énorme transfert !

La rédaction

La saison touche à sa fin du côté du PSG et les dirigeants parisiens s’attèlent déjà à la préparation du mercato estival. Actuellement prêté au RB Leipzig, Xavi Simons fait l'objet de nombreuses spéculations, et la presse espagnole confirme la tendance d'une vente cet été pour le jeune phénomène néerlandais, sous contrat avec le PSG.

Une fois de plus, l’été s’annonce chaud au PSG. Alors que Kylian Mbappé a annoncé son départ vendredi dernier et que son arrivée au Real Madrid devrait être officielle sous peu, l’un des éléments désignés comme son potentiel successeur pourrait bien faire faux bond aux pensionnaires du Parc des Princes : Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig depuis l’été dernier, le joueur de 21 ans est fortement désiré du côté du club de la capitale. Mais cela pourrait ne pas se passer comme prévu, d’après les informations du quotidien Sport .

Pas de prêt pour Xavi Simons

Pisté par le FC Barcelone et apprécié par Xavi, Xavi Simons semblait très enjoué à l’idée de rejoindre les Blaugranas . Mais les rêves du Néerlandais pourraient bien ne pas se concrétiser, puisque les dirigeants du PSG souhaitent désormais vendre leur joueur et non lui accorder un nouveau prêt. Et le tarif demandé serait trop élevé pour les finances catalanes.

Le PSG réclame 60M€