Transfert à 75M€ : Le terrible flop à l’OM qui inquiète !

Du côté de l’Angleterre, le mercato bat son plein. Arsenal vient notamment de dépenser 75M€ pour recruter Viktor Gyökeres. Le buteur suédois débarque ainsi en provenance du Sporting Portugal, mais la question est de savoir s’il sera tout aussi efficace en Premier League. Pierre Ménès a certains doutes, rappelant pour cela notamment un flop à l’OM.

« On a eu Mitroglou »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a d’ailleurs fait part de ses doutes concernant la réussite de Viktor Gyökeres. Et pour étayer ses propos, il n’a pas manqué de rappeler l’exemple de Kostas Mitroglou à l’OM : « Gyökeres est le profil qu’il manquait à Arsenal pour être champion ? C’est toujours pareil. C’est un peu comme les attaquants qui brillent à Francfort. Là, on a des attaquants qui brillent au Portugal. On en a connu d’autres. On a eu Mitroglou, on a eu Ramos et là on a Gyökeres ».