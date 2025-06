Transfert à 70M€, il va débarquer au PSG ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de renforcer sa défense et plus précisément le poste d’axial droit pour apporter un peu de concurrence à Marquinhos. Luis Campos pisterait notamment Illya Zabarnyi, le joueur de Bournemouth. Ce dernier serait évalué à 70M€ et, malgré la concurrence de Chelsea et de Liverpool, il devrait bien rejoindre Paris.

Cette saison, le PSG a tout gagné. Les Parisiens ont régné sur la scène nationale en s’adjugeant la Ligue 1, le Trophée des champions et la Coupe de France, mais l’Europe n’est pas en reste. En effet, le club de la capitale s’est offert la première Ligue des champions de son histoire en venant à bout de l’Inter Milan en finale sur le score de 5-0.

Le PSG veut renforcer sa défense Malgré une saison plus que réussie, le PSG entend tout de même se renforcer lors du mercato estival. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs déjà commencé à s’activer pour offrir un défenseur de plus à Luis Enrique. Plus précisément un axial droit, car Marquinhos est actuellement le seul spécialiste du poste.