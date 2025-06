Transfert à 63M€ : Le Real Madrid a trouvé mieux que Vinicius Jr !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, le Real Madrid a bouclé la signature du phénomène argentin Franco Mastantuono dans une opération qui va atteindre les 63M€. Pour la presse madrilène, cela ne fait aucun doute : le crack de River Plate est déjà prêt afin d’intégrer l’équipe première directement, et se trouve en avance par rapport à Vinicius Jr au même âge.

« J’ai été impressionné par sa maturité et son ambition »

Xabi Alonso lui, se réjouit déjà de l’arrivée d’un énorme talent au sein de son effectif. « Nous sommes heureux. Il est un joueur de présent fantastique et a un avenir incroyable. Sa maturité sur le terrain est évidente. J’ai été impressionné par sa maturité et son ambition lors de nos conversations. Nous venons de voir River et nous avons hâte de l’avoir avec nous. J’ai apprécié son discours. Je l’ai vu avec beaucoup d’ambition et de confiance », lâchait le nouvel entraîneur du Real Madrid en conférence de presse. Pour la presse madrilène, Franco Mastantuono dispose déjà de toutes les qualités afin de s’imposer sous ses ordres.