PSG : La signature XXL avec les Américains !

En 2023, le PSG avait frappé un grand coup avec l’arrivée d’Arctos Partners au sein de son capital. Le fonds d’investissement américain avait alors acquis 12,5% du club de la capitale pour la coquette somme de 530M€. Une opération qui n’était initialement pas prévue, mais les Américains ont été séduits par les perspectives de croissance.

« QSI est heureux d'accueillir Kevin Durant en tant qu'actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe. Nous cherchons continuellement à faire évoluer le Club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact qui apportent une valeur stratégique, de l'innovation et des perspectives internationales. Avec Kevin, nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses qui stimuleront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI. » C’est par ces mots que, vendredi 20 juin, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé l’arrivée de Kevin Durant comme actionnaire minoritaire du PSG. D’après les informations de L’Équipe, l’Américain aurait acquis un peu plus d’1% du club de la capitale.