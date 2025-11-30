Transfert à 60M€ : C'est la panique au PSG !

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aimerait arracher Eduardo Camavinga au Real Madrid. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à la concurrence de Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal et du Bayern. Etant prêts à offrir 60M€ pour recruter Eduardo Camavinga, les Reds seraient en pole position sur ce dossier.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait faire ses valises dans un avenir proche. D'après les indiscrétions de Caught Offside, le PSG aurait coché le nom de l'international français, et ce, pour boucler son transfert. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait de nombreux concurrents sur ce dossier.

Mercato - PSG : La concurrence est féroce pour Camavinga A en croire Caught Offside, Eduardo Camavinga aurait la cote en Premier League. En effet, le numéro 6 du Real Madrid serait suivi de près par Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United. De surcroit, le Bayern verrait également d'un bon oeil l'idée de recruter Eduardo Camavinga en 2026.