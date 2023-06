Transfert à 60M€ au PSG, c’est le choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, plusieurs pistes circulent pour renforcer l’effectif du PSG, à l’image de celui de Manuel Ugarte dont la clause libératoire est fixée à 60M€. Le club de la capitale serait en concurrence avec Chelsea. Mais à ce prix-là, le PSG ferait une erreur selon Denis Balbir qui estime que le montant du transfert est trop élevé.

Cet été, le PSG devrait frapper très fort sur le mercato et prépare l'arrivée de nombreux joueurs. Dans cette optique, la piste menant à Manuel Ugarte prend de l'ampleur. Le club de la capitale serait disposé à lever son option d'achat estimée à 60M€. Un nouveau transfert d'envergure qui laisse sans voix Denis Balbir qui attend de la continuité et de la cohérence au PSG.

«Je ne comprends pas comment que le PSG, qui étale ses dollars aux yeux de tous»

« Quand on voit les perspectives de Mercato et le fait que le coach risque de changer pour la 5ème ou 6ème fois en neuf ans : Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino et maintenant Galtier... Et pendant ce temps, regardez du côté de Manchester City où on mise sur Pep Guardiola sur la durée et où on atteint la finale de la Ligue des Champions ! Il n'y a pas de secret : quand il y a une stabilité et des certitudes dans les coulisses, ça marche », écrit dans un premier temps le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de critiquer l’investissement du PSG, notamment en ce qui concerne le potentiel transfert de Manuel Ugarte.

«Là, on va encore mettre 60M€ sur un milieu de terrain»