L’OM tient son buteur pour la saison prochaine

Recruté par l’OM durant le mercato de janvier pour la somme record de 32M€, Vitinha avoue avoir d’abord été assez réticent à l’idée de rallier la cité phocéenne. Mais le buteur portugais, qui espère monter rapidement en puissance, se dit désormais épanoui et restera donc à l’OM la saison prochaine.

En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir d’Alexis Sanchez qui arrive en fin de contrat, l’OM pourra compter sur son autre buteur pour la saison prochaine. Vitinha, qui avait été recruté en provenance du Sporting Braga pour 32M€ durant le mercato hivernal, est devenu le transfert le plus cher de toute l’histoire de l’OM. Pourtant, l’intégration du buteur portugais a été relativement compliquée comme il l’avoue dans un entretien accordé au Parisien.

« On m’a dit que c’était une ville dangereuse »

« Mon adaptation a été très positive. Je connaissais déjà la France et Marseille. Quand j’étais petit, je rendais visite à mes proches qui vivaient à proximité de Lyon. J’écoutais les gens parler français. Quand je suis né, mon papa travaillait en Suisse donc j’ai grandi avec le français. Concernant Marseille et l’OM, c’est une ville et un club assez spéciaux mais ça me plaît beaucoup : Marseille est une très belle ville dans une très belle région. Au début, l’adaptation a été un peu difficile mais maintenant, je suis bien ici. Quand je suis arrivé, on m’a dit que c’était une ville dangereuse et compliquée. Au début, j’étais un peu réticent mais avec le temps — et je ne sais pas si c’est vrai — j’ai vu que ce n’était pas si dangereux que ça », confie Vitinha. Le buteur de l’OM est désormais épanoui et affiche de solides ambitions pour la saison prochaine.

Vitinha sera à l’OM l’an prochain