Transfert à 55M€ : Le PSG lâche une grande annonce !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, fortement convoité par Luis Enrique. Le Français est donc arrivé pour 55M€ bonus compris à Paris, et malheureusement il n’arrive pas encore à mettre tout le monde d’accord. Malgré cela, le club de la capitale n’envisagerait pas de changer de gardien titulaire et reste convaincu que l’ancien Lillois parviendra à s’imposer.

C’est une décision qui a étonné plus d’un observateur. Alors qu’il avait été l’un des grands acteurs du triomphe du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le club de la capitale cet été. Luis Enrique voulait du changement et c’est ainsi que Lucas Chevalier a débarqué à Paris.

Chevalier peine à mettre tout le monde d’accord à Paris Le PSG a donc pris un gros pari en faisant venir Lucas Chevalier, d’autant plus que ce dernier a coûté 55M€ bonus compris. Pour le moment, le Français ne semble pas justifier le prix de son transfert, car il est loin d’impressionner à Paris. Dimanche soir contre l’OL, il a encore une fois encaissé deux buts et il est malheureusement en train de comprendre ce que c’est d’être gardien du club de la capitale.