Transfert à 55M€ : Le PSG lâche une grande annonce !

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, fortement convoité par Luis Enrique. Le Français est donc arrivé pour 55M€ bonus compris à Paris, et malheureusement il n’arrive pas encore à mettre tout le monde d’accord. Malgré cela, le club de la capitale n’envisagerait pas de changer de gardien titulaire et reste convaincu que l’ancien Lillois parviendra à s’imposer.
C’est une décision qui a étonné plus d’un observateur. Alors qu’il avait été l’un des grands acteurs du triomphe du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le club de la capitale cet été. Luis Enrique voulait du changement et c’est ainsi que Lucas Chevalier a débarqué à Paris.
Chevalier peine à mettre tout le monde d’accord à Paris
Le PSG a donc pris un gros pari en faisant venir Lucas Chevalier, d’autant plus que ce dernier a coûté 55M€ bonus compris. Pour le moment, le Français ne semble pas justifier le prix de son transfert, car il est loin d’impressionner à Paris. Dimanche soir contre l’OL, il a encore une fois encaissé deux buts et il est malheureusement en train de comprendre ce que c’est d’être gardien du club de la capitale.
Le PSG est persuadé que Chevalier va s’imposer
Lucas Chevalier reste toutefois un jeune gardien et la saison est encore longue. Le Français a les qualités pour inverser la tendance et c’est ce que pense le PSG, si l’on en croit le journaliste Arthur Perrot, qui s’est exprimé dans le Super Moscato Show. « Est-ce que le PSG commence à avoir des doutes sur les performances de Chevalier ? La réponse est claire pour l’instant, c’est non. Aucune remise en cause de son arrivée et de son statut de gardien titulaire. (…) Au PSG, on est convaincu que le fort caractère de Chevalier va lui permettre d’aller rapidement de l’avant et de prouver sur le terrain qu’il peut être performant à nouveau ».