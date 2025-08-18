Transfert à 55M€ au PSG, c’est validé !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de sortir le chéquier. Le club de la capitale s’est offert Lucas Chevalier en provenance de Lille contre la somme de 55M€ bonus compris. Le portier français vient pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma et, à en croire Jérôme Alonzo, il a toutes les qualités pour exceller dans ce nouveau rôle.

En un été, Lucas Chevalier a fait un énorme bon en avant dans sa carrière. Portier de Lille depuis plusieurs saisons, le Français a décidé de rejoindre le PSG dernièrement. Le Français débarque donc dans un club qui vient d’être champion d’Europe et surtout pour remplacer Gianluigi Donnarumma.

Jérôme Alonzo valide l’arrivée de Chevalier au PSG Interrogé par Le Figaro au sujet de l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, Jérôme Alonzo s’est montré très élogieux envers le portier français. « Je ne peux dire que du bien de lui. Sur le jeu de gardien pur, même s’il est fantastique, je ne pense pas qu’il soit plus fort que Gigio. Mais il a tout. Il est très bon dans le domaine aérien, il a envie d’y aller. »