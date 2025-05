Transfert à 50M€ : Le PSG recrute la «réincarnation de Neymar» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté à Rennes par Tottenham entre janvier et juin 2023, Djed Spence a eu l’occasion d’évoluer pendant quelques mois aux côtés de Désiré Doué, avant que ce dernier ne rejoigne le PSG un an plus tard. Au moment d’évoquer le joueur âgé 19 ans, il a alors confié à Rio Ferdinand qu’il le voyait comme la réincarnation de Neymar.

Arrivé l’été dernier en provenance de Rennes dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€, Désiré Doué a pris une nouvelle dimension cette année au PSG. Après des premiers mois plus mitigés, le Français âgé de 19 ans a fini par s’imposer à Paris, ce qui lui a même ouvert les portes de l’équipe de France.

Les confidences de Spence sur Doué Un joueur très apprécié par Rio Ferdinand et dont il a eu l’occasion de parler avec Djed Spence. Ce dernier a joué pendant six mois avec Désiré Doué à Rennes, où il avait été prêté par Tottenham en janvier 2023, et n’a pas tari d’éloge au moment d’évoquer son ancien coéquipier, qu’il a comparé à Neymar.