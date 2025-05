Un crack mondial est annoncé au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans son nouveau projet, le PSG a recruté plusieurs jeunes prometteurs afin de bâtir une équipe pour le futur. C'est dans cette optique que Désiré Doué a débarqué pour 50M€, hors bonus, en provenance du Stade Rennais. Et le jeune français a d'ailleurs réalisé une très belle première saison au point que Javier Pastore le considère comme la révélation du football mondial.

«C'est la révélation du foot mondial cette saison»

« Au milieu, j'ai adoré Joao Neves et Vitinha. Ils sont super complémentaires et très efficaces à la fois pour récupérer le ballon et le faire remonter vers les offensifs. Dans un autre genre, ce n'est pas une découverte mais les deux latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont à un tel niveau... Quand tu les regardes, tu oublies que ce sont des défenseurs, ils apportent tellement en provoquant constamment des supériorités numériques en attaque. C'est essentiel pour le jeu de cette équipe », ajoute Javier Pastore.