Transfert à 45M€ : La victime inattendue au PSG !

À l’été 2024, le PSG avait décidé de miser 45M€ pour faire venir Willian Pacho. Un an plus tard, l’international équatorien a mis tout le monde d’accord et il s’est imposé comme l’un des hommes de base de Luis Enrique. Mais malheureusement, cela a également bloqué la progression de Lucas Beraldo, qui pourrait bien aller voir ailleurs.
Au PSG, certains joueurs sont considérés comme des stars. On pense bien sûr à Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou bien encore à Désiré Doué. Certains Parisiens sont eux plus discrets, mais tout autant efficaces. C’est notamment le cas de Willian Pacho, qui est un véritable roc en défense, depuis son arrivée à l’été 2024.
Pacho est un titulaire indiscutable au PSG
Lors du mercato estival 2024, le PSG avait décidé de miser environ 45M€ sur Willian Pacho, qui n’était alors pas très connu. Mais, en seulement une saison à Paris, le défenseur central a mis tout le monde d’accord. Il impressionne par sa dureté au duel et il est très difficile de le passer, ce qu’apprécie beaucoup Luis Enrique, qui en a fait un de ses titulaires indiscutables.
Beraldo pourrait aller voir ailleurs à cause de Pacho
Forcément, cette réussite de Willian Pacho ne peut pas avoir que des points positifs. La prise de pouvoir de l’Équatorien a eu des répercussions sur le temps de jeu de Lucas Beraldo. Ce dernier est peu utilisé par Luis Enrique, ou du moins il n’est pas titulaire indiscutable dans l’esprit du coach parisien. Dernièrement, des rumeurs de départs étaient sorties dans la presse et d’après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone réfléchirait à le faire venir pour renforcer sa défense centrale. Reste à voir si Paris se résoudra à lâcher le Brésilien et surtout quel prix sera demandé pour le gaucher qui était arrivé contre un chèque de 20M€ en janvier 2024 de São Paulo.