Transfert à 45M€ : La victime inattendue au PSG !

Alexis Brunet

À l’été 2024, le PSG avait décidé de miser 45M€ pour faire venir Willian Pacho. Un an plus tard, l’international équatorien a mis tout le monde d’accord et il s’est imposé comme l’un des hommes de base de Luis Enrique. Mais malheureusement, cela a également bloqué la progression de Lucas Beraldo, qui pourrait bien aller voir ailleurs.

Au PSG, certains joueurs sont considérés comme des stars. On pense bien sûr à Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou bien encore à Désiré Doué. Certains Parisiens sont eux plus discrets, mais tout autant efficaces. C’est notamment le cas de Willian Pacho, qui est un véritable roc en défense, depuis son arrivée à l’été 2024.

Pacho est un titulaire indiscutable au PSG Lors du mercato estival 2024, le PSG avait décidé de miser environ 45M€ sur Willian Pacho, qui n’était alors pas très connu. Mais, en seulement une saison à Paris, le défenseur central a mis tout le monde d’accord. Il impressionne par sa dureté au duel et il est très difficile de le passer, ce qu’apprécie beaucoup Luis Enrique, qui en a fait un de ses titulaires indiscutables.