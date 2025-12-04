Transfert à 40M€ : Il répond cash au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif aux jeunes joueurs prometteurs, le PSG surveille certains joueurs en Allemagne. Le club parisien semble conquis par Said El Mala, jeune attaquant de 19 ans réalisant un très bon début de saison avec Cologne. Le crack né en 2006 a récemment répondu aux rumeurs de transfert le concernant.

Le PSG pourrait se montrer offensif sur le prochain mercato hivernal. Toujours sous l’œil aguerri de Luis Campos, le club parisien continue de surveiller certains joueurs extrêmement prometteurs. Il y a plusieurs semaines, la presse allemande a révélé un intérêt des champions d’Europe à l’égard de Said El Mala, attaquant de 19 ans évoluant à Cologne.

Le PSG sous le charme Auteur d’un très bon début de saison en Bundesliga, El Mala attise les convoitises de plusieurs cadors européens, dont le PSG, mais également Manchester City. Ayant conscience de l’intérêt que génère son talent, Cologne aurait fixé le prix de l’international Espoir Allemand autour des 40M€. Auprès de Sky Germany, Said El Mala a d’ailleurs récemment évoqué son possible départ.