Transfert à 40M€ : Coup de théâtre, un attaquant s’annonce au FC Nantes !

Ce fut l'un des feuilletons de l'été en Ligue 1. Annoncé sur le départ du FC Nantes, Matthis Abline était convoité avec insistance par le Paris FC. Mais la direction des Canaris s'est montrée très exigeante, réclamant pas moins de 40M€ pour lâcher son attaquant qui est donc resté et qui confirme qu'il jouera cette saison à Nantes.

Durant le mercato estival, le marché des attaquants a été très actif puisque plusieurs clubs de Ligue 1 cherchaient un numéro 9. Matthis Abline s'est donc retrouvé au cœur de toutes les spéculations et son nom a notamment circulé avec insistance du côté du Paris FC. Cependant, les exigences du FC Nantes, qui réclamaient 40M€ pour son attaquant, ont calmé tout le monde. Pas rancunier, Matthis Abline annonce qu'il va désormais tout donner pour les Canaris.

Abline s'annonce au FC Nantes « Bien sûr que ça a été compliqué à gérer mentalement cette période. Le coach m’a ménagé pour me préserver de tout ça sur les premiers matches », lance l’attaquant au micro de Ligue1+ avant de commenter sa prestation contre Rennes (2-2) notamment marquée par un penalty raté.