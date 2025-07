Transfert à 3M€ : C'est validé à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Révélation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Azzedine Ounahi ne connaît pas le même succès à l'OM depuis son arrivée et il vient d'effectuer une saison en prêt au Panathinaïkos. Son départ de Marseille semble être assuré mais le club ne lui trouve pas de porte de sortie pour le moment, lui qui a refusé le Spartak Moscou. Gérone a proposé 3M€, une offre jugée ridicule par l'OM et à juste titre selon Kevin Diaz.

Azzedine Ounahi pensait pouvoir s'intégrer un peu plus à l'OM. Le Marocain de 25 ans n'a jamais vraiment réussi à convaincre et il n'entrait pas dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi. Le club a fini par l'envoyer en prêt et pour son départ, il est difficile de lui trouver une porte de sortie. L'OM ne veut pas céder à n'importe quel prix non plus.

L'OM en demande plus de 3M€ Les dernières informations rapportent que Gérone a tenté sa chance en proposant 3M€ pour acheter 50% des droits du Marocain, une offre évidemment refusée par Marseille qui en attend davantage. « Ounahi, c'est un joueur qui pouvait être De Zerbi compatible. Ça court Ounahi. Que l'OM en veuille plus que 3M€ pour les prix qui sont pratiqués aujourd'hui et qui plus est pour un international marocain qui va avoir l'exposition de la CAN, je trouve ça assez normal » réagit Kevin Diaz dans l'After Foot de RMC.