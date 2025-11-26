Transfert à 3,5M€ : Il s’annonce déjà à l’OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Adam Karabec est aujourd’hui à l’OL. Lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain tchèque a été prêté par le Sparta Prague. Un prêt d’ailleurs assorti d’une option d’achat fixée à 3,5M€. S’ils le veulent, les Gones auront donc la possibilité de transférer définitivement Karabec, qui s’imagine d’ailleurs déjà poursuivre sur le long terme à Lyon.

Ayant dû faire avec des moyens limités cet été, l’OL a tout de même pu se renforcer. Ainsi, Paulo Fonseca a notamment accueilli Adam Karabec, prêté par le Sparta Prague. « L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée d’Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague, dans le cadre d’un prêt payant de 0,3M€ jusqu'au 30 juin 2026. Ce prêt s’accompagne d’une option d’achat fixée à 3,5M€, assortie de bonus pouvant atteindre 0,8M€, ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 % sur une éventuelle revente future », révélait d’ailleurs l’OL sur les modalités de l’opération.

« Je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Lyon » Moyennant 3,5M€, l’OL pourra donc conserver Adam Karabec. La question est maintenant de savoir si les Gones activeront cette option d’achat. De son côté, en ce qui concerne son avenir, le Tchèque a balancé en conférence de presse : « Je suis très content depuis mon arrivée. Si c’est possible de rester, j’en serai vraiment heureux. Je pense que j’ai encore beaucoup de travail à accomplir ici, et je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Lyon ».