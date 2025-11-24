Transfert à 30M€ : L’OM répond cash pour sa pépite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le bon début de saison de Robinio Vaz aurait déjà attiré l’attention de plusieurs formations en Europe, notamment en Angleterre, où Chelsea envisagerait de faire une offre dès le mois de janvier pour le recruter. S’il espère le prolonger prochainement, l’OM aurait tout de même fixé le prix de son attaquant entre 20 et 30M€.

Bien qu’il ait prolongé jusqu’en juin 2028 au printemps dernier, l’OM veut déjà étendre le contrat de Robinio Vaz. Comme indiqué par RMC Sport, des discussions en ce sens sont en cours dans l’optique d’un nouveau contrat longue durée et pourraient aboutir d’ici à la fin de l’année civile.

Chelsea très actif pour Vaz Un moyen de sécuriser un peu plus l’avenir de Robinio Vaz, qui semble avoir attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Selon Africafoot, le Bayern Munich, Naples, Arsenal et Chelsea seraient intéressés. CaughtOffside confirme l’intérêt des deux formations anglaises, en précisant que ce sont les Blues qui seraient les plus actifs dans ce dossier et en contact avec toutes les parties.