Transfert à 30M€ : Le dernier gros coup de l’OM !

Axel Cornic

La fin du mercato nous réserve énormément de rebondissements du côté de l’Olympique de Marseille, où l’on attend toujours le dénouement du feuilleton Rabiot. Mais ça s’agite également sur le front des arrivées, avec un transfert qui pourrait bien être le coup d’artifice de cet été 2025.

On ne sait plus où donner de la tête. Alors que le mercato se termine dans seulement quelques jours, l’OM souhaite boucler encore quelques dossiers très chauds, avec évidemment le possible départ d’Adrien Rabiot. Mais en attendant, les dirigeants phocéens seraient sur le point de signer une nouvelle arrivée.

L’OM continue son mercato D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM serait tout proche de trouver un accord avec Bournemouth, pour Hamed Junior Traoré. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat obligatoire pour l’international ivoirien, qui connait très bien Roberto De Zerbi pour l’avoir côtoyé à Sassuolo.