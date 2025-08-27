Mercato : Six transferts annoncés, l’OM prépare du très lourd !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne reste que cinq jours complets sur le marché des transferts. Et pourtant, l’Olympique de Marseille a bien des idées pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi d’ici le 1er septembre au soir. Pas moins de six renforts seraient possibles, y compris le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos déjà convenu selon RMC Sport.

Le compte à rebours a été lancé par Roberto De Zerbi en personne. Le coach de l’OM a, dans la foulée du succès de ses hommes samedi au Vélodrome face au Paris FC (5-2), fait état d’une réalité sportive alarmante à un peu plus d’une semaine de la clôture du mercato programmée pour le 1er septembre au soir. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille affirmait qu’il manquait encore 4 voire 5 recrues pour que son effectif soit complet à ses yeux.

Accord enfin trouvé entre l’OM et le Real Madrid pour Dani Ceballos C’est pourquoi le comité de direction de l’OM a passé la seconde ces derniers jours. En début de semaine, divers médias faisaient écho d’un intérêt de l’Olympique de Marseille de recruter Dani Ceballos. Le milieu axial de 29 ans s’est rapidement ouvert à l’idée de relever le défi marseillais en donnant son aval aux hauts représentants du club phocéen. Jusqu’ici, l’obstacle au recrutement de l’international espagnol résidait dans l’écart de valorisation entre l’OM et le Real Madrid au sujet de l’option d’achat, les Marseillais étant prêts à fournir 10M€ lorsque les Madrilènes souhaitaient en récolter 15M€. Selon RMC Sport, un accord aurait été trouvé ce mercredi entre les deux directions pour une option à 15M€. Et ce ne serait que le début de la fin de mercato enflammée de l’OM.