Transfert à 30M€ : Énorme désillusion pour l’OM ?

Axel Cornic

Recruté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique pourrait rapporter un joli pactole à l’Olympique de Marseille cet été. L’attaquant brésilien, repositionné milieu droit par Roberto De Zerbi cette saison, serait l’une des grandes priorités de l’Inter et pourrait bien être l’acteur d’un surprenant transfert à 30M€.

Considéré comme un gros flop il y a encore un an, Luis Henrique s’est totalement relancé sous les ordres e Roberto De Zerbi cette saison. Et ses prestations sous le maillot de l’OM ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers, avec notamment le Bayern Munich ou encore Newcastle.

Luis Henrique vers l’Inter ?

La piste la plus chaude pourrait finalement le mener vers la Serie A, puisque les médias italiens assurent depuis plusieurs semaines déjà que le Brésilien serait l’une des priorités de l’Inter. Le journaliste transalpin Gianluca Di Marzio nous a d’ailleurs appris tout récemment qu’une nouvelle rencontre devrait avoir lieu avec l’OM afin de trouver un accord, après avoir déjà trouvé un terrain d’entente avec Luis Henrique sur un contrat de cinq ans.

L’OM va devoir baisser son prix

Mais les dirigeants marseillais vont devoir faire des efforts ! Depuis le début des négociations, l’OM réclamerait 30M€ et resterait bloqué sur cette position alors que l’Inter serait allée jusqu’à 25M€ maximum, bonus compris. Or, d’après les informations de Il Messaggero cette proposition pourrait légèrement évoluer, mais il y aurait très peu de chance de voir les Nerazzurri arriver aux 30M€ demandés pour Luis Henrique, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui vont donc devoir ce prix à la baisse.