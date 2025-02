Transfert à 20M€ : L’OM dénonce une fake news !

Amadou Diawara

Pour pallier le départ d'Elye Wahi, transféré à l'Eintracht Francfort, l'OM de Pablo Longoria a arraché Amine Gouiri au Stade Rennais. En effet, le club olympien a déboursé environ 22M€, bonus compris, pour boucler la signature de l'international algérien. Interrogé sur le transfert d'Amine Gouiri, Medhi Benatia a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un « panic buy ».

Arrivé à l'OM l'été dernier, Elye Wahi a déjà claqué la porte du Vélodrome. A la peine lors de la première partie de saison, le crack de 22 ans a été vendu à l'Eintracht Francfort le 24 janvier, et ce, pour une somme proche de 26M€.

Dernière minute au mercato ! Ismaël Bennacer débarque à l'OM en prêt. Quelles ambitions pour lui cette saison ? ⚽️

➡️ https://t.co/FT6CqoQjM8 pic.twitter.com/3amwiQKoJp — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

Intertitre 2

Pour remplacer numériquement Elye Wahi, l'OM a finalisé le transfert d'Amine Gouiri, arrivé en provenance du Stade Rennais pour une somme proche de 22M€, bonus compris. Si l'international algérien n'était pas le premier choix du club marseillais, il n'a pas été acheté dans la panique pour autant. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Medhi Benatia lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

OM : Gouiri n'est pas un «panic buy»

« Il faut garder son calme. On savait qu'Elye (Wahi) allait être amené à partir depuis trois semaines, on a étudié beaucoup de profils, certains étaient inatteignables. Après, des observateurs font passer Amine Gouiri pour un "panic buy", ce qui est faux, on sait ce qu'Amine peut nous apporter, et en vingt-cinq minutes, dimanche contre Lyon (3-2), on a tout de suite compris », a déclaré Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM.