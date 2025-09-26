Transfert à 18M€ : Un international français à l’OM, la grosse révélation de Benatia !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille aurait pu accueillir Manu Koné lors du mercato estival 2024, mais les ambitions du club phocéen ont été freinées par des contraintes économiques. Interrogé par le Corriere dello Sport, Medhi Benatia n’a pas caché son intérêt pour le joueur de l’équipe de France, qui a pris le chemin de la Roma.

En 2024, l’Olympique de Marseille a réalisé de nombreux changements après une saison catastrophique. Un nouveau projet a été lancé, sous la houlette de Roberto De Zerbi, séduit par la perspective de diriger la formation phocéenne après son passage à Brighton. Durant le même été, de nombreux joueurs ont posé leurs valises à Marseille, dont Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Adrien Rabiot.

L’OM voulait Manu Koné Et Manu Koné aurait pu s’ajouter à la liste. Comme le révèle Medhi Benatia ce vendredi, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, l’OM en pinçait sérieusement pour le milieu de terrain, alors au Borussia Mönchengladbach. « Les paramètres économiques étaient trop élevés pour nous l'été dernier et la Roma a bien fait. Manu est vraiment un très bon joueur », confie le directeur sportif de l’OM.