Transfert à 15 M€, le PSG prend un gros risque

Alors que le jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu s’est engagé ce mardi avec le RB Leipzig, le PSG laisse une fois de plus filer l’un des grands talents de son centre de formation. Et si cette vente devrait rapporter 15M€ au club parisien (soit la 14ème plus grosse vente de l’histoire du club), Paris prend un gros risque. Car ces dernières années, le bilan des ventes des titis parisiens s’est clairement affirmé à double tranchant. Retour sur les réussites ainsi que les échecs du PSG avec ses jeunes pousses.

Le PSG réussit parfois de bons coups avec la vente de ses titis…

Dans l’histoire récente du PSG, un constat peut rapidement être tiré. Si le club parisien a clairement du mal à vendre ses joueurs, la vente des jeunes promesses permet à Paris de récupérer de belles sommes. Parti à Rennes durant l’été 2022, Arnaud Kalimuendo a rapporté 20M€ à son club formateur, restant à ce jour la 10ème plus grosse vente du PSG. Capitaine à 17 ans et véritable icône du Parc des Princes, Mamadou Sakho rejoint Liverpool en 2013 contre 19M€. Alors âgé de 23 ans, le défenseur central ne réalisera jamais la carrière qui lui était promise malgré de belles performances avec les Reds . Sensation avec les équipes de jeunes du PSG, Jean-Kévin Augustin partira quant à lui à Leipzig en 2017 contre 16M€. Compte tenu de la suite de la carrière de l’attaquant français, Paris sort gagnant de cette vente, qui à ce jour, reste à la 13ème place des plus belles ventes du club de la capitale. Parmi ces bons coups réalisés par le PSG, il est possible également de citer les ventes d’Odsonne Edouard vers le Celtic en 2018 contre 10,30M€, ou encore celle d’Arthur Zagré à l’AS Monaco en 2019 contre 10M€.

... mais peut aussi s’en mordre les doigts quelques années plus tard

En revanche, le PSG a parfois commis certaines erreurs avec la vente de ses titis. Et bien que parfois, il semble compliqué pour un club d’anticiper l’explosion d’un de ses jeunes talents, Paris a maintes fois connu cette situation. L’avenir révélera si la vente d’El Chadaille Bitshiabu à Leipzig contre 15M€ était une erreur, mais celle de Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen contre le même montant en 2019 fait de l’ombre à cette stratégie parisienne. Véritable phénomène en Bundesliga, l’ailier droit désormais âgé de 24 ans devrait connaître un gros transfert dans les prochaines semaines. Même son de cloche pour Christopher Nkunku. Vendu contre 13M€ à Leipzig en 2019, l’international Français a rallié Chelsea cet été contre 60M€.