Transfert à 15M€ : L’atout secret de l’OM pour un buteur !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’une doublure à Amine Gouiri, l’OM est annoncé sur la piste de l’attaquant des Glasgow Rangers, Hamza Igamane. Spécialiste du football marocain, le journaliste Hakim Zhouri a confirmé l’intérêt du club marseillais pour le joueur des Lions de l’Atlas. Un dossier dans lequel la relation entre Pablo Longoria et son agent pourrait être un avantage.

« Pour Igamane, oui, c'est le cas, l’OM est bien dessus et même s’il y a pas mal de concurrence, à priori l’OM est l’équipe la plus en avance », a confié le journaliste Hakim Zhouri , spécialiste du football marocain, à Football Club Marseille. « Vasilyev, son agent, connaît bien Longoria, ça facilitera les échanges. »

« C’est un vrai 9 mais qui sait jouer ailier gauche et droit voire même 10 »

Avec Hamza Igamane, Roberto De Zerbi aurait un joueur polyvalent de plus à sa disposition. « C’est un joueur puissant et très technique qui aime le ballon et sait l’utiliser. C’est un vrai 9, mais qui sait jouer ailier gauche et droit, voire même 10 (9 1/2)… Il a de beaux arguments à faire valoir », a ajouté Hakim Zhouri.