Transfert à 10M€ : C’est confirmé à l’OM !

Auteur d'un mercato très mouvementé, l'OM a exploré de nombreuses pistes pour tenter d'étoffer son effectif. Parmi les pistes évoquées du côté de Marseille ces derniers mois, celle d'Hamza Igamane a fini par accoucher d'une issue différente. En effet le jeune Marocain a fini par rejoindre le LOSC, où il a inscrit un doublé pour son premier match. Un journaliste a confirmé que l'OM était sur ce coup à 10M€.

Avant-centre de 22 ans, Hamza Igamane a suscité l'attention de nombreux clubs sur le mercato cet été. Auteur d'une belle saison chez les Rangers, il a pris la direction du LOSC malgré le grand intérêt de l'OM. Un journaliste marocain a confirmé que le dossier était bien placé sur la table des dirigeants marseillais.

L'OM était bien sur Igamane Selon le journaliste Hakim Zhouri sur X, spécialiste du football marocain, l'OM s'est bien penché sur le cas d'Hamza Igamane. C'est finalement le LOSC qui a fini par avoir le dernier mot, une opération estimée à 10M€ finalement. Un joli coup qui est passé sous le nez des Olympiens, surtout qu'Igamane a connu une entrée en matière très remarquée.