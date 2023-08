Transfert à 100M€, l'offre du PSG va partir

Alexis Brunet

Le PSG s'est encore une fois renforcé ce samedi 12 août, en annonçant le recrutement d'Ousmane Dembélé. Le Français ne sera probablement pas le dernier joueur à rejoindre Paris. Le club de la capitale cherche notamment à signer Randal Kolo Muani. Une offre officielle du champion de France devrait même bientôt partir.

L'attaque du PSG va considérablement changer d'une saison à une autre. Après avoir aligné Lionel Messi, Kylian Mbappé, et Neymar l'année dernière, le nouveau trio offensif du club de la capitale ne ressemblera probablement plus à cela. L'Argentin a rejoint l'Inter Miami et l'avenir de Brésilien et du Français sont plus que flous à Paris.

Ousmane Dembélé a rejoint le PSG

Le PSG a enfin réussi à boucler ses deux priorités sur le mercato. Le club de la capitale a mis officiellement la main sur Ousmane Dembélé après plusieurs jours d'attente. L'ancien joueur du FC Barcelone aura coûté 50M€ au champion de France. La seconde priorité de Paris était le poste de buteur. Luis Campos a activé son réseau au Portugal, et c'est Gonçalo Ramos qui a rejoint le PSG. Il débarque sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat à 65M€ + 15M€ de bonus.

Le PSG va faire une offre pour Kolo Muani

Dans l’hypothèse où Kylian Mbappé passerait sa saison en tribunes, le PSG se cherche un autre attaquant. Cela pourrait bien être là aussi un international français, en la personne de Randal Kolo Muani. D'après les informations du journaliste Florian Plattenberg, Paris serait même en train de préparer une offre pour l'ancien joueur du FC Nantes. Reste à savoir le montant de cette dernière, en tout cas le président de Francfort demanderait plus de 100M€ pour son attaquant. Le joueur lui aimerait venir au PSG. Les négociations promettent donc d'être encore très longues.